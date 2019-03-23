Глеб Никитин провел заседание подгруппы "Производительность труда" рабочей группы "Экономика и финансы" Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-23T12:06:15+03:00

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Заседание подгруппы "Производительность труда" рабочей группы "Экономика и финансы" Госсовета РФ под председательством главы Нижегородской области Глеба Никитина состоялось в Москве 22 марта. Как сообщает пресс-служба облправительства, на встрече обсуждалась реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Губернатор напомнил, что в конце 2017 года Нижегородская область попала в число семи пилотных регионов по реализации программы повышения производительности труда, которая потом была преобразована в национальный проект. Он предложил доработать методику расчета производительности труда.

- Необходимо скоррелировать ее с методикой расчета оценки деятельности глав субъектов, - заявил глава региона.

Кроме того, по мнению Никитина, следует расширить перечень направлений, по которым регионы смогут предоставлять меры поддержки предприятиям, которые обязуются значительно увеличить производительность труда.

Также на мероприятии был презентован проект Корпоративного университета повышения производительности труда в Нижегородской области. Губернатор попросил федеральное министерство экономразвития оказать проекту поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU