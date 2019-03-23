Нижегородцам предлагают поучаствовать в создании модели развития Большой Покровской улицы
Институт урбанистики объявил о цикле встреч, на которых нижегородцы смогут поучаствовать в создании модели устойчивого развития Большой Покровской улицы. Первое обсуждение пройдет в Доме Архитектора на Верхневолжской набережной,2 25 марта в 18.00, информирует пресс-служба городской администрации.
На встречу приглашены бизнесмены, представители культурных и образовательных организаций, дизайнеры, архитекторы, а также чиновники.
Отметим, что перед обсуждением состоится прогулка по благоустроенной части пешеходной улицы, чтобы определить проблемные места и успешные опыт благоустройства. Начало променада в 16.00, сбор участников на пересечении Октябрьского бульвара с Большой Покровской улицей.
ИСТОЧНИК KP.RU