2019-03-23T11:01:28+03:00
Общество

Нижегородцам предлагают поучаствовать в создании модели развития Большой Покровской улицы

Цикл встреч стартует в Доме Архитектора с 25 марта
Анастасия НАЗАРОВА
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Институт урбанистики объявил о цикле встреч, на которых нижегородцы смогут поучаствовать в создании модели устойчивого развития Большой Покровской улицы. Первое обсуждение пройдет в Доме Архитектора на Верхневолжской набережной,2 25 марта в 18.00, информирует пресс-служба городской администрации.

На встречу приглашены бизнесмены, представители культурных и образовательных организаций, дизайнеры, архитекторы, а также чиновники.

Отметим, что перед обсуждением состоится прогулка по благоустроенной части пешеходной улицы, чтобы определить проблемные места и успешные опыт благоустройства. Начало променада в 16.00, сбор участников на пересечении Октябрьского бульвара с Большой Покровской улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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