2019-03-23T10:09:59+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовала перепись тетеревов и глухарей

Учет численности этих видов птиц продлится до 15 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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Учет численности тетеревов, рябчиков и глухарей стартовал в Нижегородской области с 15 марта, сообщает госохотнадзор. Перепись в охотничьих угодьях продлится до 15 мая.

Как пояснили в ведомстве, разгар тетеревиных и глухариных токов выпадает на апрель, однако в конце зимы при хороших погодных условиях есть шанс услышать одинокое бормотание с тетеревинового тока или пробные "колена" с глухариного тока. По словам экспертов, издаваемые глухарями звуки едва ли можно назвать пением.

В прошлом году учет численности этих видов птиц показал, что в регионе насчитывается около 128 тысяч тетеревов, 60,2 тысячи рябчиков и свыше 29 тысяч глухарей.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Нижегородской области ограничена добыча объектов животного мира. Чтобы не допустить незаконную охоту, на местах работают антибраконьерские группы.

Напомним также, что главой региона Глебом Никитиным утверждена новая редакция госпрограммы "Охрана животного мира Нижегородской области", цель которой - сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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