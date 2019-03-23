2019-03-23T09:11:21+03:00
Происшествия

Нижегородские волонтеры разыскивают 71-летнюю Марию Кусакину

Объявлен сбор на поиски женщины, не выходившей на связь с 20 марта
Анастасия НАЗАРОВА
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Женщина не выходит на связь с 20 марта.Женщина не выходит на связь с 20 марта.Фото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры просят помощи в поисках 71-летней Марии Петровны Кусакиной из поселка Ильино Володарского района. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Последний раз женщина выходила на связь по телефону 20 марта. А после ушла из дома на Советской улице и пропала.

Разыскивается пенсионерка ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами.

На ней были надеты синие джинсы, бежевая куртка с капюшоном и черные сапоги.

Отметим, что у нее бывают провалы в памяти. Нуждается в медицинской помощи.

В субботу, 23 марта, волонтеры организовали сбор на поиски Кусакиной. Всех неравнодушных ждут в 10.00 на железнодорожном вокзале в поселке Ильино. Форма одежды - лес (по погоде). С собой захватить воду, фонари, перекус, сменную обувь с одеждой, ориентировки и скотч.

Любую информацию о местонахождении пропавшей следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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