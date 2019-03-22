Еще два современных пункта приема вторсырья появятся в Нижнем Новгороде до конца марта

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-22T17:53:23+03:00

До конца 2019 года их будет 35 б

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До конца этого месяца в Нижнем Новгороде появятся еще два современных пункта приема вторсырья. Соответствующее заявление сделал мэр города Владимир Панов в рамках инспекции нового пункта, открывшегося у дома №7б на улице Карла Маркса.

Жители Канавинского района остались довольны, сообщает пресс-служба горадминистраци.

- За счет увеличения таких площадок объем мусора в контейнерах будет уменьшаться, а, значит, и стоимость его вывоза снизится. Это самая главная задача этой реформы. Плюс ко всему за сдачу вторсырья нижегородцы получают деньги, - отметил Панов.

Градоначальник добавил, что в апреле будут открыты еще пять пунктов, а до конца 2019 года их число достигнет 35.

По словам гендиректора ООО «Исток-НН Дениса Таврова, все пункты будут оформлены в едином стиле во всех районах города. В настоящее время в Нижнем Новгороде установлены уже 13 пунктов приема вторсырья, из них: 11 – старого и два нового формата.

ИСТОЧНИК KP.RU