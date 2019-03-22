Определены три кандидата на пост министра соцполитики Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-22T17:46:59+03:00

В последний этап прошли Алексей Исаев, Александр Кислицын и Дина Полилова

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Экспертная комиссия определила трех кандидатов на пост министра социальной политики Нижегородской области. Теперь им предстоит пройти итоговое собеседование с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

22 марта 2019 года 10 кандидатов прошли этап очного собеседования с экспертной комиссией по выборам министра. По итогам собеседования были выбраны три кандидата: глава МСУ Краснобаковского района Нижегородской области Александр Кислицын, заместитель министра соцполитики Нижегородской области Алексей Исаев и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Дина Полилова.

- Выбор был непростой: каждый кандидат достоин быть рассмотренным на пост министра социальной политики. Это одно из самых многогранных министерств, охватывающее множество вопросов. Будущий министр должен быть прежде всего человечным, уметь сострадатьи сопереживать, - отметил председатель экспертной комиссии, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

- Самое главное для министра социальной политики - слышать людей и понимать, какая помощь им нужна, - подчеркнул заместитель председателя комиссии, заместитель главы региона Андрей Гнеушев.

ИСТОЧНИК KP.RU