Нижегородцы получат квитанции за март с перерасчетом за отопление

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-22T16:52:33+03:00

Если перерасчет был произведен «в плюс», жители города и области получат рассрочку, если «в минус» - скидка пойдет за март

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Жители Нижегородской области получат квитанции с перерасчетом за отопление. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перерасчет будет произведен по итогам сверки показаний приборов учета в многоквартирных домах, причем он может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения суммы платежа. Так, например, АО «Теплоэнерго» в результате корректировки вернет своим потребителям более 120 миллионов рублей. Но если, напротив, окажется, что жителям дома нужно доплатить за отопление, то сумма платежа автоматически распределится равными долями на 10 месяцев – до конца года.

Все разъяснения по начислениям в коммунальных платежках жители смогут получить в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, а также в своей домоуправляющей компании либо ТСЖ. При необходимости начисления будут перепроверены.

ИСТОЧНИК KP.RU