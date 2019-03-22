На улучшение жилищных условий нижегородских аграриев выделены более 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-22T14:45:52+03:00

249 человек смогут улучить свои жилищные условия за счет социальной выплаты

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В текущем году на улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства Нижегородской области выделено в 1,6 раза больше средств, чем

В 2018. Деньги будут получены в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Соответствующее заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Как мне доложили, по итогам заседания комиссии по улучшению жилищных условий граждан и молодых специалистов принято решение о предоставлении социальной выплаты 67 участникам программы, - сказал он.

По словам Глеба Никитина, среди получателей субсидий 57 человек работают в сельскохозяйственном производстве, 10 человек – работники социальной сферы села: учителя врачи, воспитатели детских садов, социальные работники.

- Мероприятия, реализуемые в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», способствуют улучшению качества жизни сельского населения и привлечению в село молодых специалистов и их семей, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU