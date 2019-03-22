Глеб Никитин: «Более 60 млн рублей получит регион на обучение сотрудников нижегородских предприятий»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-22T13:40:47+03:00

В планах отправить на учебу свыше 700 сотрудников

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Нижегородская область получит свыше 60 млн рублей из федерального бюджета на обучение сотрудников местных предприятий, заявил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, деньги будут выделены согласно правительственному распоряжению о распределении межбюджетных трансфертов на переобучение и повышение квалификации работников в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Никитин отметил, что обучение пройдут более 700 сотрудников 28 нижегородских предприятий. Важно, чтобы цель учебной программы соответствовала задачам повышения производительности труда (управление персоналом, бережливое производство, информационные технологии и так далее).

- В ближайшее время планируется заключение соглашения с Рострудом. После чего можно будет начать обучение работников, кандидатуры которых предложили сами предприятия, - добавил глава региона.

Губернатор также выразил надежду, что обучение персонала повысит эффективность работы и снизит издержки рабочего процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU