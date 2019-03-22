Глеб Никитин: «Более 60 млн рублей получит регион на обучение сотрудников нижегородских предприятий»
Нижегородская область получит свыше 60 млн рублей из федерального бюджета на обучение сотрудников местных предприятий, заявил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, деньги будут выделены согласно правительственному распоряжению о распределении межбюджетных трансфертов на переобучение и повышение квалификации работников в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Никитин отметил, что обучение пройдут более 700 сотрудников 28 нижегородских предприятий. Важно, чтобы цель учебной программы соответствовала задачам повышения производительности труда (управление персоналом, бережливое производство, информационные технологии и так далее).
- В ближайшее время планируется заключение соглашения с Рострудом. После чего можно будет начать обучение работников, кандидатуры которых предложили сами предприятия, - добавил глава региона.
Губернатор также выразил надежду, что обучение персонала повысит эффективность работы и снизит издержки рабочего процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU