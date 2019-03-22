2019-03-22T12:31:42+03:00
Общество

Из-за ремонта мостов ограничат движение на трассе М-7 в Нижегородской области

Ограничения вводятся на участках в Богородском и Лысковском районах
Анастасия НАЗАРОВА
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Движение транспорта временно ограничат на трассе М-7 в Нижегородской области в связи с ремонтом двух переправ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

В Богородском районе ремонтные работы будут вестись на 421 км трассы (обход Нижнего Новгорода). Проезд там будет осуществляться по двум полосам вместо четырех. В Лысковском районе ремонт начнется на левом мосту через реку Сундовик (492 км трассы). Проезд - по правому мосту.

Максимальная скорость движения на время работ - 50 километров в час. Ремонт двух мостов планируется выполнить к концу ноября 2019 года.

Добавим, что в рамках ремонта переправ будут приведены в порядок балки и опоры пролетных строений, заменены барьерное ограждения и перила. Также в планах обновить дорожное полотно и лестничные сходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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