2019-03-22T10:26:26+03:00
Общество

В Дзержинске пропавшего 9-летнего мальчика нашли спустя сутки

Его жизни и здоровью ничто не угрожает
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 21 марта 2019 года, в Дзержинске пропал 9-летний Ваня Степанов. Ориентировки с фотографией и приметами мальчика распространил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Школьник исчез после того, как вышел из дома около восьми утра. Вечером его заметили с ровесником на улице Циолковского.

Утром 22 марта появилась информация, что Ваня найден живым.

Напомним, в Нижегородской области уже больше полугода продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района, когда поехала кататься на велосипеде. Маша помладше исчезла 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке. Она дошла до мусорного бака, а обратно уже не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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