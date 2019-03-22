Более двух тысяч кубов воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-22T10:10:08+03:00

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За минувшие сутки с улиц и дворов Нижнего Новгорода было откачано 2 236 кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По информации, с 16 улиц в Автозаводском районе откачали 358 кубов, в Канавинском - 380, в Ленинском - 109, в Московском – 550, в Советском – 155 и 684 - в Сормовском.

Напомним, по данным нижегородского гидрометцентра, вскрытие рек в этом году тоже произойдет на четыре-пять дней раньше обычного. От Горбатовки до Нижнего Новгорода лед тронется уже в первых числах апреля, а на Ветлуге - во второй декаде апреля, что является среднеклиматической нормой Бояться подтоплений в этом году не стоит. По данным нижегородского гидрометцентра, увлажнение и промерзание почвы осенью и зимой было ниже среднемноголетних значений.

При этом пик половодья на Оке ожидается в конце апреля, а на Волге в районе Нижнего Новгорода – в последних числах апреля-первой декаде мая.

ИСТОЧНИК KP.RU