2019-03-22T09:25:56+03:00
Общество

Игорь Комаров провел совещание по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

На мероприятии присутствовали губернатор Глеб Никитин и мэр приволжской столицы Владимир Панов
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 21 марта 2019 года, полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по исполнению указа «О праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода».

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на мероприятии присутствовали губернатор Глеб Никитин и мэр приволжской столицы Владимир Панов.

По словам Комарова, федеральный и региональный планы подготовки к юбилею Нижнего Новгорода были сформированы еще в 2016 году. Они нуждаются в актуализации.

Глеб Никитин и Владимир Панов, в свою очередь, доложили о запланированных к 800-летию градостроительных мероприятиях, которые включают развитие улично-дорожной сети, строительство социально-значимых объектов, реставрацию значимых объектов культурного наследия.

Также участники совещания обсудили проведение в рамках празднования патриотических, культурно-массовых и образовательных проектов, а также спортивно-массовых мероприятий, тематических конгрессов и выставок и аспекты информационного освещения праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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