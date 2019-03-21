Открытие Года детского чтения состоится в Нижегородской области 22 марта

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-21T17:38:34+03:00

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В пятницу, 22 марта 2019 года, в Нижегородской области состоится открытие

Года детского чтения. Начало мероприятия – в 9:00 в областной детской библиотеке на Звездинке,5.

В рамках открытия пройдут встречи с российскими детскими писателями Диной Бурачевской, Анной Бочковской и Ириной Витковской .

В фойе ТЮЗа с 11.30 юных нижегородцев будут встречать Кот Мурлыка, Красная шапочка, Карлсон, Заяц, Баба Яга, Медведь, Царевна, Пеппи Длинный чулок и другие любимые герои сказок.

В 12.00 дети поучаствуют в театрализованном прологе и церемонии Открытия недели детской книги и Года детского чтения. С приветственным словом к лучшим читателям области обратятся министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная, представители министерства образования региона и Российской государственной детской библиотеки (г. Москва), директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, российские детские писатели. Именитые гости вручат активным читателям дипломы и призы, а театральным сюрпризом праздника станет спектакль ТЮЗа «Летучий корабль».

ИСТОЧНИК KP.RU