Глеб Никитин: «Комиссия отберёт кандидатов на пост министра соцполитики 22 марта»
В пятницу, 22 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет заседание комиссии по отбору кандидатов на пост министра социальной политики региона. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
В ходе заседания экспертная комиссия, в которую входят представители профильной общественности, оценит программы кандидатов по развитию соцсферы в регионе, сообщает пресс-служба правительства.
- Работа по снижению уровня бедности - это одно из приоритетных направлений работы будущего министра. Ему определённо придётся нелегко – нужно будет удерживать эту работу на должном уровне, работать над её эффективностью. Комиссии завтра также будет непросто – им предстоит предложить компетентных кандидатов, которым «не всё равно», - подчеркнул Глеб Никитин.
А в четверг, 21 марта, в ходе жеребьевки между 10 претендентами были распределены социальные идеи для разрешения в рамках защиты программ.
ИСТОЧНИК KP.RU