Глеб Никитин: «Комиссия отберёт кандидатов на пост министра соцполитики 22 марта»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-21T16:16:14+03:00

Идеи нижегородцев для защиты программ развития соцсферы региона уже выбраны с помощью жеребьевки

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В пятницу, 22 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет заседание комиссии по отбору кандидатов на пост министра социальной политики региона. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

В ходе заседания экспертная комиссия, в которую входят представители профильной общественности, оценит программы кандидатов по развитию соцсферы в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

- Работа по снижению уровня бедности - это одно из приоритетных направлений работы будущего министра. Ему определённо придётся нелегко – нужно будет удерживать эту работу на должном уровне, работать над её эффективностью. Комиссии завтра также будет непросто – им предстоит предложить компетентных кандидатов, которым «не всё равно», - подчеркнул Глеб Никитин.

А в четверг, 21 марта, в ходе жеребьевки между 10 претендентами были распределены социальные идеи для разрешения в рамках защиты программ.

ИСТОЧНИК KP.RU