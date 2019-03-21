Производство продукции сельского хозяйства в Нижегородской области выросло на 20%

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-21T15:54:32+03:00

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За первые два месяца 2019 года стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Нижегородской области составила 6,2 миллиарда рублей, что на 20% больше аналогичного периода 2018 года. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, за январь и февраль увеличились объемы производства мяса скота и птицы, овощей защищенного грунта и молока. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за указанный период составил 103,1%.

Напомним, в Нижегородской области за последний год вырос объем инвестиций в сельское хозяйство. Изменения вполне заметны и по цифрам, которые представил региональный минсельхоз. Если по итогам всего 2016 года объем привлеченных в сельское хозяйство инвестиций составил 8,4 миллиарда рублей, то по итогам только девяти месяцев 2018 года уже 8 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU