13 нижегородских проектов примут участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города-2019»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-21T13:19:55+03:00

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13 проектов отправятся на всероссийский конкурс «Исторические поселения и малые города» от Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии, которое провел губернатор Глеб Никитин.

Каждый из муниципалитетов-участников должен подготовить проект благоустройства какой-либо общественной площадки. Победителей объявят в мае 2019 года. Они получат от 30 до 100 миллионов рублей на реализацию своего проекта.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в региональном этапе поучаствовал 21 проект.

- Выбрать 13 участников из 21 было непросто. По сравнению с прошлым годом уровень проработки проектов сильно вырос. Я сам буду болеть в первую очередь за тех нижегородских участников, кто подавал заявку на грант в прошлом году, но не победил в финале, а в этом году учел опыт и качественно доработал проект, - заявил Глеб Никитин.

Жители Кулебак, например, хотят благоустроить 120-летний парк с озером, а Дзержинск представил проект по благоустройству входной группы городского парка – соснового бора в центре индустриального города.

Глеб Никитин отметил, что перед конкурсантами стоит задача показать результат как минимум не хуже, чем в первом конкурсе, который прошел весной 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU