Еще четыре нижегородских депутата попали в санкционный список Украины

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-21T12:43:08+03:00

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20 марта 2019 года Петр Порошенко подписал указ о введении о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины дополнительных персональных санкциях против Российской Федерации. В список попали 294 юридических лица и 848 физических лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Среди физических лиц есть 219 депутатов Государственной думы, в том числе четыре представителя Нижегородской области: Артем Кавинов, Денис Москвин, Наталья Назарова и Дмитрий Сватковский.

Напомним, ранее в этом же списке оказались депутаты Вадим Булавинов, Вячеслав Никонов, Александр Курдюмов, а также сенаторы Александр Вайнберг и Евгений Бушмин. Помимо них под санкции попали нижегородцы Олег Дерипаска, Захар Прилепин, Александр Отделкин и Сергей Лошкарёв.

ИСТОЧНИК KP.RU