2019-03-21T12:24:38+03:00
Общество

Круглый стол «Промышленные кластеры в энергетике» состоится в Нижнем Новгороде

Мероприятие пройдет 29 марта 2019 года в Торгово-промышленной палате
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде 29 марта пройдет круглый стол «Промышленные кластеры в энергетике. Развитие инвестиционной привлекательности, экономического потенциала и экологической безопасности российских регионов». Организаторами мероприятия выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Союз нефтегазопромышленников России.

С учетом традиционного уклада российской экономики, энергетический комплекс в перспективе будет по-прежнему занимать лидирующие позиции в создании валового внутреннего продукта, объемах экспорта, налоговых платежах в бюджетную систему, количестве рабочих мест и проч.

В соответствии с заявленными Правительством Российской Федерации планами по реализации в ближайшие годы масштабных национальных проектов отдельное внимание будет уделено поддержанию благоприятного инвестиционного климата, увеличению объемов строительства инфраструктуры, поддержке производства высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. При этом масштабные инвестиции планируется осуществить в развитие нефте- и газохимии, что позволит существенно увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной как на внутреннем рынке, так и за пределами Российской Федерации.

Привлечение инвестиций входит сегодня в перечень ключевых условий достижения устойчивого экономического роста. При этом инвестиционная привлекательность страны складывается из целого ряда институциональных факторов, большинство из которых создаются и поддерживаются на региональном уровне. Ответственными за создание привлекательных условий выступают региональные органы исполнительной власти.

Успешный опыт регионов России по вопросу привлечения инвестиций и развития инновационного потенциала в условиях смены технологического уклада, возможность совмещения традиционных секторов экономики с прорывными технологиями и экономикой будущего, сильные и слабые стороны регионов, вызовы и риски в контексте четвертой промышленной революции, достижение баланса интересов заинтересованных сторон (регуляторов, предпринимательского сообщества, инвесторов) и другие вопросы обсудят эксперты на «круглом» столе.

К участию в мероприятии приглашены представители Правительства и Законодательного собрания Нижегородской области, Государственной Думы Российской Федерации, Минпромторга России, Минэнерго России, Агентства стратегических инициатив, Аналитического центра при Правительстве РФ, Института энергетики и финансов, Института энергетической стратегии, Энергетического центра Московской школы управления «Сколково», консалтинговых компаний EY и KPMG, а также руководители крупных российских энергетических компаний и промышленных предприятий Нижегородской области и других регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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