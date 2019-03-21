Семилетний мальчик угодил под колеса иномарки на «зебре» на Бору

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-21T11:00:38+03:00

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Семилетний мальчик получил травмы, попав под колеса автомобиля в городе Бор Нижегородской области в среду, 20 марта 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла в 07:40 возле дома №8 по улице 2-й микрорайон. 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу» со стажем шесть лет совершила наезд на мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. Он был доставлен в Центральную районную больницу города Бор, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент аварии он находился без сопровождения взрослых.

Напомним, 25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU