2019-03-21T11:00:38+03:00
Происшествия

Семилетний мальчик угодил под колеса иномарки на «зебре» на Бору

ДТП произошло на улице 2-й микрорайон
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семилетний мальчик получил травмы, попав под колеса автомобиля в городе Бор Нижегородской области в среду, 20 марта 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла в 07:40 возле дома №8 по улице 2-й микрорайон. 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Дэу» со стажем шесть лет совершила наезд на мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. Он был доставлен в Центральную районную больницу города Бор, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент аварии он находился без сопровождения взрослых.

Напомним, 25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков»
13 нижегородских проектов примут участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города-2019»
Еще четыре нижегородских депутата попали в санкционный список Украины
Круглый стол «Промышленные кластеры в энергетике» состоится в Нижнем Новгороде
Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Краснодара
Первые дольщики ЖК «Сердце Нижнего» включены в реестр обманутых
Более 900 деревьев в Нижнем Новгороде являются аварийными
Объем федерального финансирования нацпроектов в Нижегородской области составит более 62 миллиардов рублей
Очередная глыба льда упала на голову подростку на улице Сергиевской
Пропавшая 24-летняя Инна Васильева найдена живой в Нижнем Новгороде
Известный хирург Алексей Шимбарецкий умер в Нижнем Новгороде
25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели
Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде
Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека