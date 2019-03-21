Первые дольщики ЖК «Сердце Нижнего» включены в реестр обманутых

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-21T09:56:25+03:00

Госстройнадзор рассказал, как нужно действовать, чтобы войти в этот реестр

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Первые дольщики ЖК «Сердце Нижнего», который строится на улице Ильинской, дом №36, вошли в реестр обманутых, об этом сообщила руководитель инспекции Госстройнадзора Нижегородской области Мария Пинегина на встрече с инициативной группой дольщиков ЖК «Сердце Нижнего».

Такое решение было принято в среду, 20 марта, на заседании комиссии при инспекции Госстройнадзора. Пока в реестр попало лишь два дольщика. При этом компанией-застройщиком заключено 104 договора долевого участия, в том числе 87 с гражданами.

Во время встречи с дольщиками Мария Пинегина рассказала нижегородцам, какие документы нужны для того, чтобы их внесли в реестр обманутых дольщиков – перечень этих документов и образец заявления размещены на сайте инспекции.

Внесение дольщиков в специальный реестр – это шаг к признанию стройки проблемной, после чего уже чиновники начинают думать, как помочь людям.

- Предстоит провести анализ ситуации и выяснить, какой объем работ необходимо выполнить для завершения строительства, сколько средств необходимо для этого, а также какие ресурсы есть у этого объекта незавершенного строительства. Данную работу, а также определение способа достройки дома мы считаем возможным осуществить только в рамках процедуры банкротства, - пояснила Мария Пинегина.

ИСТОЧНИК KP.RU