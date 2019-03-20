Более 900 деревьев в Нижнем Новгороде являются аварийными

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-20T17:54:23+03:00

Больше всего их в Автозаводском районе

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Вопрос о санировании зеленых насаждений в Нижнем Новгороде рассмотрели на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии во вторник, 19 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

По словам советника главы Нижнего Новгорода Алексея Краснова, в городе уже началась работа по выявлению аварийных деревьев. Всего в этом году таковыми были признаны 910 деревьев, причем 595 из них находятся в Автозаводском районе.

- При обследовании рассматривается как снос деревьев, имеющих признаки аварийности, так и возможность их кронирования и санации. Так, в 2019 году вырублены 70 деревьев, у 50 проведена санитарная обрезка, - отметил Алексей Краснов, добавив, что в этом году на такие цели в бюджете города заложено 13,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в число аварийных деревьев вошли также те деревья, которые были выявлены в прошлые годы, однако спилить их тогда не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU