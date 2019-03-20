Объем федерального финансирования нацпроектов в Нижегородской области составит более 62 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-20T16:54:14+03:00

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Совещание по реализации федеральных проектов партии «Единая Россия» прошло в Нижегородском кремле в среду, 20 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе совещания, в частности, обсуждалась реализация национальных проектов на территории Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин напомнил, что наш регион находится в тройке лидеров по объему привлекаемых средств из федерального бюджета.

- Работа предстоит большая – мы провели активную заявочную кампанию. Объем федерального финансирования нацпроектов в регионе составит более 62 миллиардов рублей. А в общей сложности на их реализацию до 2021 года будет направлено более 86 миллиардов бюджетных средств, - отметил Глеб Никитин.

В ходе совещания прошло детальное обсуждение реализации федеральных проектов партии «Единая Россия» - в том числе таких проектов как «Историческая память», «Локомотивы роста», «Единая страна – доступная среда» и многих других.

- В прошлом году на благоустройство нижегородских парков, скверов, дворов во всех районах области было выделено 646 миллионов рублей, а в этом году - уже 1 миллиард 100 миллионов. С учетом дотаций из других бюджетов общая цифра беспрецедентна – это 1 миллиард 300 миллионов на благоустройство районов области, - подчеркнул секретарь НРО Партии «Единая Россия» Денис Москвин.

ИСТОЧНИК KP.RU