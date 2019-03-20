2019-03-20T16:22:25+03:00
Происшествия

Очередная глыба льда упала на голову подростку на улице Сергиевской

По факту происшествия проводится доследственная проверка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородском районе Нижнего Новгороде проводится доследственная проверка по факту падения наледи с крыши дома на 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел днем во вторник, 19 марта 2019 года, на улице Сергиевской. С крыши одного из двухэтажных домов сошла наледь и упала прямо на проходящего мимо школьника. Мальчик был доставлен в городскую больницу. Врачи диагностировали у него растяжение мышц плеча, а также ссадины на лице.

Подростку была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе проверки лицам, из-за действий или бездействия которых произошло травмирование школьника, будет дана юридическая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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