Пропавшая 24-летняя Инна Васильева найдена живой в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-20T15:35:22+03:00

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Пропавшая в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде 24-летняя Инна Васильева найдена живой. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Напомним, девушка исчезла в понедельник, 18 марта 2019 года – Инна Васильева вышла из машины на площади Сенной и пошла в направлении улицы Усилова. Спустя два дня, в среду, волонтеры объявили о поисках девушки, а через несколько часов появилась радостная новость: «Найдена, жива!».

Ранее «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» рассказывала о том, как пропавшую полтора месяца назад женщину удалось найти в «Макдональдсе» благодаря счастливой случайности. 30-летняя Диана Куклева ушла из дома в Гагинском районе и пропала. Сестра и мама сбились с ног, разыскивая Диану. Когда своими силами найти ее не удалось, они обратились за помощью в полицию. А оттуда информация поступила волонтерам группы «Рысь».

ИСТОЧНИК KP.RU