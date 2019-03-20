2019-03-20T14:59:13+03:00
Общество

Известный хирург Алексей Шимбарецкий умер в Нижнем Новгороде

Врач принимал пациентов до последнего момента
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Травматолог-ортопед высшей категории, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Алексей Николаевич Шимбарецкий ушел из жизни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в социальной сети Леонид Гройсман.

- Еще одна тяжкая утрата. Удивительный человек, уникальный врач, каких сегодня уже нет. Алексей Николаевич начал свой пути врача в 1955 году в поселке Рудничный Кировской области, он был единственным врачом на весь шахтерский поселок. Делал операции, принимал роды. Без помощи людям он свою жизнь не представлял. Вчера, в день своего ухода, у него был полным прием пациентов, несмотря на недомогание. Он вернулся домой в пять вечера, а в семь тихо ушел, - рассказал Леонид Гройсман.

Многие нижегородцы хорошо знали Алексея Шимбарецкого – сотни людей благодарны хирургу за спасение суставов, за то, что помог вернуться к подвижному образу жизни. Алексей Николаевич был очень внимательным к пациентам, искренне интересовался их жизнью даже после окончания лечения.

Прощание с Алексеем Шимбарецким состоится 21 марта 2019 года в 13:30 по адресу: ул. Касьянова, д. 6, кв. 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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