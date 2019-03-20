25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-20T14:09:19+03:00

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Молодой мужчина погиб в страшном ДТП в Нижегородской области во вторник, 19 марта 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 11:45 на 542-м километре автодороги Москва – Уфа. 38-летний водитель автомобиля МАЗ не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Rio, который от удара выскочил на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mercedes Benz.

В результате 25-летний водитель Kia Rio получил смертельное ранение и погиб на месте. Его тело было доставлено в морг рабочего поселка Воротынец.

Напомним, 66-летний пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде. Предположительно, мужчина был пьян - за несколько минут до инцидента кондуктору автобуса даже пришлось помогать ему выйти.

ИСТОЧНИК KP.RU