2019-03-20T14:09:19+03:00
Происшествия

25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области

Трагедия произошла под Дзержинском
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Молодой мужчина погиб в страшном ДТП в Нижегородской области во вторник, 19 марта 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около 11:45 на 542-м километре автодороги МоскваУфа. 38-летний водитель автомобиля МАЗ не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Rio, который от удара выскочил на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mercedes Benz.

В результате 25-летний водитель Kia Rio получил смертельное ранение и погиб на месте. Его тело было доставлено в морг рабочего поселка Воротынец.

Напомним, 66-летний пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде. Предположительно, мужчина был пьян - за несколько минут до инцидента кондуктору автобуса даже пришлось помогать ему выйти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 900 деревьев в Нижнем Новгороде являются аварийными
Объем федерального финансирования нацпроектов в Нижегородской области составит более 62 миллиардов рублей
Очередная глыба льда упала на голову подростку на улице Сергиевской
Пропавшая 24-летняя Инна Васильева найдена живой в Нижнем Новгороде
Известный хирург Алексей Шимбарецкий умер в Нижнем Новгороде
Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели
Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде
Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека
Дирекцию парков и скверов создадут в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ривы Левите
Воротынский район Нижегородской области станет городским округом
Нижегородцы направили в ИС «Наш Нижний» уже 22 тысячи заявок
РАН обследует Бурнаковскую низину на предмет загрязнения нефтепродуктами
Мужчину осудили за изнасилование таксистки, угон ее автомобиля и грабеж в Нижегородской области
В Нижегородской области закрыли автомобильную ледовую переправу через Суру
В Спасском районе осудили директора предприятия, который два года не платил зарплату бухгалтеру
Чемпионат по художественной гимнастике пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 марта
Нижегородка заказала убийство мужа за 30 тысяч рублей
Нижегородский депград утвердил проект межевания земли под ледовый дворец на Стрелке
Глеб Никитин: «Необходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте Ленина, понесли наказание по всей строгости закона»
Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2019 году
Глеб Никитин предложил провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы»
Досрочный этап ЕГЭ стартует в Нижегородской области 20 марта
30 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе
Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла
Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году