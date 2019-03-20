Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-20T13:16:31+03:00

Дождь и снег будут идти почти каждый день

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Пасмурная и дождливая погода ожидает нижегородцев до конца этой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в среду, 20 марта, в Нижнем Новгороде будет относительно тепло – до +5 градусов Цельсия, но большую часть дня небо будет затянуто тучами. В четверг, 21 марта, с утра ненадолго покажется солнышко, но днем в целом ожидается тоже пасмурная погода. Столбики термометров будут показывать не более +2 градусов днем и около -3 градусов ночью. Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 22 марта. В эти дни возможны осадки как в виде дождя, так и в виде снега.

В выходные также будет прохладно – около +1...+3 градусов Цельсия днем и -2...-3 градусов ночью, возможен снег и дождь. При этом из-за туч наконец-то проглянет солнце – в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU