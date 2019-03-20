2019-03-20T12:34:37+03:00
Происшествия

Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде

Предположительно, мужчина был пьян
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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66-летний мужчина пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде в понедельник, 18 марта 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло около 18:15 возле дома №3 по улице Строкина в Автозаводском районе. Водитель автобуса №85 при начале движения наехал на пешехода, в результате чего тот получил ушиб мягких тканей головы.

- Мужчина, предположительно, был пьян. Кондуктору даже пришлось помогать ему выйти из общественного транспорта. Как только автобус начал движение от остановки, мужчина сразу потерял равновесие и упал, ударившись о транспортное средство. К счастью, водитель вовремя заметил пострадавшего и экстренно затормозил, - прокомментировали ситуацию в МП «Нижегородпассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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