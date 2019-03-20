Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-20T11:19:05+03:00

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих нижегородцев в похищении человека с применением насилия и в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Весной 2018 года обвиняемые в возрасте от 20 до 34 лет отдали знакомому на продажу дорогостоящую машину «Ауди». Узнав, что этот автомобиль получил механические повреждения, злоумышленники предъявили потерпевшему требования о передаче им 250 тысяч рублей. Вместе с тем они отказались от предложения потерпевшего устранить повреждения.

Обвиняемые дважды нападали на знакомого, избивали руками и ногами, а также деревянной палкой, чтобы тот отдал деньги. После чего насильно сажали его в автомобиль и возили по городу, в том числе привозили на кладбище. И все это время требовали с него озвученную ранее сумму.

Задержать банду удалось 3 мая. Двоих взяли под стражу, одно взяли под домашний арест. Вину в содеянном не признали.

Установлено, что в результате избиения у потерпевшего обезображено лицо. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU