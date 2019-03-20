2019-03-20T11:19:05+03:00
Происшествия

Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека

В ходе разборок злоумышленники изуродовали потерпевшему лицо
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих нижегородцев в похищении человека с применением насилия и в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Весной 2018 года обвиняемые в возрасте от 20 до 34 лет отдали знакомому на продажу дорогостоящую машину «Ауди». Узнав, что этот автомобиль получил механические повреждения, злоумышленники предъявили потерпевшему требования о передаче им 250 тысяч рублей. Вместе с тем они отказались от предложения потерпевшего устранить повреждения.

Обвиняемые дважды нападали на знакомого, избивали руками и ногами, а также деревянной палкой, чтобы тот отдал деньги. После чего насильно сажали его в автомобиль и возили по городу, в том числе привозили на кладбище. И все это время требовали с него озвученную ранее сумму.

Задержать банду удалось 3 мая. Двоих взяли под стражу, одно взяли под домашний арест. Вину в содеянном не признали.

Установлено, что в результате избиения у потерпевшего обезображено лицо. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели
Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде
Дирекцию парков и скверов создадут в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ривы Левите
Воротынский район Нижегородской области станет городским округом
Нижегородцы направили в ИС «Наш Нижний» уже 22 тысячи заявок
РАН обследует Бурнаковскую низину на предмет загрязнения нефтепродуктами
Мужчину осудили за изнасилование таксистки, угон ее автомобиля и грабеж в Нижегородской области
В Нижегородской области закрыли автомобильную ледовую переправу через Суру
В Спасском районе осудили директора предприятия, который два года не платил зарплату бухгалтеру
Чемпионат по художественной гимнастике пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 марта
Нижегородка заказала убийство мужа за 30 тысяч рублей
Нижегородский депград утвердил проект межевания земли под ледовый дворец на Стрелке
Глеб Никитин: «Необходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте Ленина, понесли наказание по всей строгости закона»
Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2019 году
Глеб Никитин предложил провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы»
Досрочный этап ЕГЭ стартует в Нижегородской области 20 марта
30 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе
Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла
Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году