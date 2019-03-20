2019-03-20T10:39:50+03:00
Общество

Дирекцию парков и скверов создадут в Нижнем Новгороде

Первые итоги работы нового учреждения планируется обсудить осенью
Анастасия НАЗАРОВА
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Создание в Нижнем Новгороде муниципального автономного учреждения «Дирекция парков и скверов» обсудили депутаты на заседании комиссии по экологии 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Председатель «бюджетной» комиссии Марк Фельдман отметил, что было бы неплохо, если дирекция занялась созданием в парках так называемых «тихих зон».

- В мировой практике такими зонами бывает занято до 90 процентов территорий парков. Там только лавочки, дорожки, никакой коммерции и мероприятий, - поделился депутат.

По его словам, надо сделать так, чтобы в наших парках хотя бы 25 процентов территорий были тихими.

В свою очередь зампредседателя комиссии Александр Котельников добавил, что идея создания дирекции, управляющей общественными зонами отдыха, не раз поднималась в думе.

- Рад, что администрация предприняла шаги в этом направлении. Надеюсь, уже осенью мы услышим доклад о первых итогах работы, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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