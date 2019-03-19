2019-03-19T17:51:29+03:00
Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ривы Левите

Заслуженный деятель искусств РФ ушла из жизни 19 марта
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 19 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде на 97-ом году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер и педагог Рива Левите. Она была женой народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого и матерью заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого.

Свои соболезнования родным и близким Ривы Левиты выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отправил им телеграмму.

- Она всю жизнь отдала театру, постановке бесчисленного количества спектаклей, обучению будущих актёров. Сложно переоценить вклад этой великой женщины в развитие культуры Нижегородской области. Разделяю вашу скорбь и прошу передать слова искреннего сочувствия близким, друзьям, коллегам и ученикам Ривы Яковлевны, - написал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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