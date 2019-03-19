Воротынский район Нижегородской области станет городским округом

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-19T17:17:34+03:00

Инициатива будет рассмотрена на заседании ЗС НО 28 марта

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Во вторник, 19 марта 2019 года, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудил вопрос преобразования Воротынского района в городской округ. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Сейчас площадь района составляет 1936 квадратных километров. В городской округ войдут 58 населенных пунктов, общая численность которых – более 18 300 человек.

- На протяжении ряда лет основной отраслью экономики Воротынского района являлось сельское хозяйство, в структуре отгруженной продукции на данную отрасль приходилось около 45%. Начиная с 2017 года ситуация стала меняться - строительная сфера стала преобладающей, - говорится в сообщении.

Депутаты ЗС НО поддержали инициативу и рекомендовали принять законопроект на заседании 28 марта в первом чтении.Преобразование произойдет после вступления закона в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU