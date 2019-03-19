2019-03-19T17:17:34+03:00
Общество

Воротынский район Нижегородской области станет городским округом

Инициатива будет рассмотрена на заседании ЗС НО 28 марта
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 марта 2019 года, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обсудил вопрос преобразования Воротынского района в городской округ. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Сейчас площадь района составляет 1936 квадратных километров. В городской округ войдут 58 населенных пунктов, общая численность которых – более 18 300 человек.

- На протяжении ряда лет основной отраслью экономики Воротынского района являлось сельское хозяйство, в структуре отгруженной продукции на данную отрасль приходилось около 45%. Начиная с 2017 года ситуация стала меняться - строительная сфера стала преобладающей, - говорится в сообщении.

Депутаты ЗС НО поддержали инициативу и рекомендовали принять законопроект на заседании 28 марта в первом чтении.Преобразование произойдет после вступления закона в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ривы Левите
Нижегородцы направили в ИС «Наш Нижний» уже 22 тысячи заявок
РАН обследует Бурнаковскую низину на предмет загрязнения нефтепродуктами
Мужчину осудили за изнасилование таксистки, угон ее автомобиля и грабеж в Нижегородской области
В Нижегородской области закрыли автомобильную ледовую переправу через Суру
В Спасском районе осудили директора предприятия, который два года не платил зарплату бухгалтеру
Чемпионат по художественной гимнастике пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 марта
Нижегородка заказала убийство мужа за 30 тысяч рублей
Нижегородский депград утвердил проект межевания земли под ледовый дворец на Стрелке
Глеб Никитин: «Необходимо, чтобы виновные в трагедии на проспекте Ленина, понесли наказание по всей строгости закона»
Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2019 году
Глеб Никитин предложил провести в Нижегородской области «Дни культуры Кубы»
Досрочный этап ЕГЭ стартует в Нижегородской области 20 марта
30 человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе
Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные
Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла
Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году