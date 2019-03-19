Нижегородцы направили в ИС «Наш Нижний» уже 22 тысячи заявок

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-19T16:45:48+03:00

87% из них уже отработаны

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22 тысячи заявок поступили в информационную систему «Наш Нижний» от нижегородцев. Такие данные были зафиксированы в 15:30 19 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода.

По информации, к системе уже подключились 107 домоуправляющих компаний. Ими отработаны 19 333 обращения, что составляет 87% от общего числа.

Активнее всех в «Наш Нижний» обращались жители Канавинского, Советского и Ленинского районов.

Напомним, воспользоваться информационной системой может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU