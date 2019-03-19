2019-03-19T16:05:24+03:00
Общество

РАН обследует Бурнаковскую низину на предмет загрязнения нефтепродуктами

Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднял вопрос о нефтяных пятнах, которые образовались пару дней назад на Волге. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Присутствующий на совещании министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров заявил, что региональное минэкологии совместно с ФГБУН «Институт водных проблем РАН» подготовили техническое задание по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Бурнаковской низины.

На данный момент вопрос рассматривается.

- По завершении исследования планируется поднять вопрос о включении загрязненной территории в реестр объектов накопленного экологического ущерба и последующей ее рекультивации в рамках нацпроекта, - добавил Егоров.

Глеб Никитин поручил минэкологии оперативно докладывать о ходе этой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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