2019-03-19T15:41:19+03:00
Происшествия

Мужчину осудили за изнасилование таксистки, угон ее автомобиля и грабеж в Нижегородской области

Злоумышленник оказался жителем Саратовской области, а потерпевшая – Владимирской
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области суд вынес приговор 25-летнему мужчине, обвиняемом в изнасиловании, угрозе убийством, угоне и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, 25 августа 2017 года пьяный мужчина, находясь на территории Владимирской области, вызвал такси. К нему приехала 45-летняя женщина на «Тойоте», занимающаяся частным извозом. Во время поездки злоумышленник, угрожая убить таксистку ножом, заставил ее пересесть на заднее сиденье машины, а сам перебрался за руль. Затем в лесополосе на территории Павловского района, съехав с трассы ГороховецПавлово, мужчина изнасиловал женщину. За неподчинение он также угрожал ее убить.

Затем мужчина стал кататься по дорогам Павловского района, Гороховецкого района Владимирской области, а также Володарского района. Около поселка Новосмолинский машину остановили сотрудники ГИБДД. Тогда злоумышленник бросил машину и убежал, прихватив с собой одну тысячу рублей.

В сентября 2017 года мужчину удалось задержать – он скрывался на территории Саратовской области.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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