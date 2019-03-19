2019-03-19T14:09:11+03:00
Общество

В Нижегородской области закрыли автомобильную ледовую переправу через Суру

Причиной стало повышение температуры воздуха, поднятие уровня воды, проседание льда на съездах и трещины
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 18 марта 2019 года, в Нижегородской области была закрыта ледовая переправа через реку Суру. Она соединяет село Наваты и город Шумерля (Чувашия). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Причиной закрытия моста стало повышение температуры воздуха, поднятие уровня воды, проседание льда на съездах и трещины. Сейчас там установлены запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в начале апреля. Таковы прогнозы сотрудников ГУ МЧС. А вот паводкоопасный период приходится на период со второй, третьей декады марта по первую, вторую декаду мая. В зоне возможного затопления могут оказаться 136 населенных пунктов Нижегородской области, а это более 4400 домов с населением более 36,5 тысяч человек и 169 объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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