В Спасском районе осудили директора предприятия, который два года не платил зарплату бухгалтеру

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-19T13:06:53+03:00

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СК завершил расследование уголовного дела в Спасском районе в отношении директора сельхозпредприятия, который обвиняется в совершении преступления по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

В 2017 и 2018 годах мужчина не выплачивал заработную плату бухгалтеру. Предварительно, задолженность перед сотрудником превысила сумму 222,9 тысячи рублей. Следователи предприняли исчерпывающие меры, направленные на возмещение задолженности по заработной плате сотруднику.

Свою вину директор организации полностью признал. Причиненный потерпевшим вред в ходе следствия возместил в полном объеме.

Уголовное дело было рассмотрено судом, директору организации назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU