2019-03-19T10:16:04+03:00
Происшествия

Нижегородка заказала убийство мужа за 30 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении троих жителей Нижегородской области. Одна из них заказала убийство собственного мужа, а другие совершили преступление.

Трагедия произошла больше двух лет назад. 12 января 2017 года 17-летний и 18-летний молодые люди пришли к многоквартирному дому в микрорайоне Щербинки-1, где проживал муж их знакомой. Они заставили мужчину выйти из дома, ударив по машине, в результате чего сработала сигнализация.

После этого они схватили потерпевшего и 12 раз пырнули его ножом по голове и телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. За это убийство его жена пообещала друзьям 30 тысяч рублей.

Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Россиийской Федерации предусматривает до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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