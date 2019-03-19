2019-03-19T10:04:17+03:00
Общество

Нижегородский депград утвердил проект межевания земли под ледовый дворец на Стрелке

Площадь выделенной для строительства территории составляет 68,4 тысячи квадратных метров
Валерия ГРОМОВА
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердил проект межевания участка под ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в документах на официальном сайте ведомства.

Площадь выделенной для строительства территории составляет 68,4 тысячи квадратных метров. Она располагается рядом со стадионом «Нижний Новгород», построенным к чемпионату мира по футболу. А именно: в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура и набережной.

Планируется, что высота комплекса не превысит семи этажей. По документам, это будут две ледовые арены, тренажерный зал и помещение для керлинга. Кроме того, там будут находиться кафе, медкабинеты и комнаты для СМИ.

Напомним, 19 декабря архитектурный совет Нижегородской области признал оптимальным размещение ледового дворца на Стрелке. По словам главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова, в скором времени Стрелка превратится в культурно-спортивный центр Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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