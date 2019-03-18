Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-18T18:33:22+03:00

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В 2019 году нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на едином государственном экзамене. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

По данным ведомства, в регионе был проведен специальный обучающий семинар по вопросам организации общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ. В нем приняли участие 48 студентов.

- В рамках проведения семинара студентам была представлена презентация проекта «Корпус общественных наблюдателей», - говорится в сообщении регионального министерства образования. – Здесь студентов познакомили с основными аспектами процедуры аккредитации в качестве общественного наблюдателя. Также участникам рассказали о взаимодействии общественных наблюдателей с организаторами экзаменов.

Организатором данного мероприятия выступила Нижегородская областная организация Российского Союза молодежи при содействии министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU