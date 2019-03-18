Досрочный этап ЕГЭ стартует в Нижегородской области 20 марта

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-18T16:40:10+03:00

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В период с 20 марта по 10 апреля 2019 года в Нижегородской области пройдет единый государственный экзамен досрочного периода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего будут 14 экзаменов, а которых примут участие более 440 человек. 14 из них – выпускники текущего года, 34 - студенты профессиональных образовательных организаций, а 394 окончили школу в 2018 году.

22 марта они будут сдавать русский язык, 29 марта – математику, 3 апреля – обществознание. 20 марта выпускники планируют сдавать географию и литературу.

ЕГЭ досрочного периода организован в пункте проведения экзаменов (ППЭ) в школе №118 Нижнего Новгорода. Видеонаблюдение за ходом экзаменов будет проходить в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что видеоролик по информатике продолжает серию консультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2019 года. Там специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и учителя школ делятся тем, как лучше подготовиться к ЕГЭ и на что необходимо обращать внимание при решении заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU