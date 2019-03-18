В Нижнем Новгороде осудят нижегородца, устроившего стрельбу по посетителям кафе

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-18T15:14:28+03:00

Свою вину он признал лишь частично

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц» УК РФ.

Мужчина совершил преступление 24 февраля 2018 года. Он приехал в кафе в поселок Новое Доскино, где поссорился с незнакомым посетителем. После этого он уехал домой, взял там карабин, вернулся в кафе и несколько раз выстрелил в посетителей. С места происшествия мужчина скрылся.

27-летний молодой человек, который пострадал, был доставлен в больницу, где в тот же день скончался. Еще один пострадавший получил огнестрельное ранение. Его удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, обвиняемый сейчас находится под стражей. Свою вину он признал лишь частично.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU