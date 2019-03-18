Более 6,5 тысяч кубов снега были вывезены с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-18T14:40:27+03:00

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В период с 16 по 18 марта 2019 года с улиц Нижнего Новгорода были вывезены 6 638 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Больше всего спецтехника забрала с территорий Нижегородского и Ленинского районов.

Всего в уборке были задействованы 689 дорожных рабочих, 224 единицы снегоуборочной техники – днем и 160 – ночью. За прошедшие сутки на дороги высыпали 150 тонн песко-соляной смеси и 16 тонн жидкого реагента.

Напомним, после того, как в Нижнем Новгороде начал таять снег, на дорогах появились ямы. Причем некоторые из них настолько большие, что автомобилисты боятся оставить на дороге колесо, случайно угодив в яму. Однако пока погода не позволяет начать ремонт, и администрация города сосредоточилась на сборе информации о том, где именно асфальт сошел вместе со снегом. Специально для этого мэрия возобновила работу группы «АнтиЯма-НН» в «Вконтакте», где нижегородцы могут сообщить о ямах, прикрепив фотографию или указав на карте точное местоположения разверзшегося асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU