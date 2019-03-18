2019-03-18T14:09:24+03:00
Общество

Минэкологии сформировало реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла

Он направлен заказчику и проектировщику для составления окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 18 марта 2019 года, министерство экологии Нижегородской области подвело промежуточные итоги общественного обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла». Об этом сообщает прес-служба регионального правительства.

В ходе слушаний был составлен единый реестр замечаний и предложений. Он отправлен проектировщику, чтобы он учел это при корректировке проектной документации и составлении окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду.

- Губернатор Глеб Никитин на совещании в Москве сказал, что пока в проекте не будет четко прописан ущерб, который будет нанесен нашим землям и не учтут компенсационные выплаты людям, мы подписываться под этим проектом не будем, - заявил глава МСУ Балахнинского района Алексей Левкович.

Эксперты уже посетили короотвал на берегу Волги и поселок Ляхово, которые могут попасть в зону подтопления. Жители Балахны, кстати, собрали более 14 тысяч подписей и предложений по вопросу строительства плотины. Они также были включены в областной реестр.

- Нам нужны реальные мероприятия по водопонижению, укреплению береговой зоны. Нужны и реальные меры защиты для предприятий Балахнинского района, которые, так или иначе, пострадают от строительства низконапорного гидроузла, - добавил руководитель экспертной группы, председатель совета директоров балахнинских промышленных предприятий Александр Алексеев.

В настоящее время приём вопросов, замечаний и предложений по теме слушаний продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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