Более 73 тысяч квадратных метров автодорог будут отремонтированы в Дзержинске в этом году

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-18T12:46:38+03:00

Работы будут проводиться с июня по сентябрь

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Дзержинск получит 96 миллионов рублей консолидированных средств из федерального и регионального бюджета на ремонт дорог. Работы будут проводиться в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, всего будут сделаны 73,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Речь идет о следующих участках: улице Октябрьской (от улицы Урицкого до улицы Студенческой), проспекте Свердлова (от улицы Красноармейской до улицы Свердлова, 3), улице Советской (от улицы Молодежной до проспекта Чкалова), улице Молодежной (от площади Макарова до улицы Советской) и улице Удриса (от проспекта Циолковского до улицы Пушкинской).

В рамках ремонта будет заменено асфальтобенное покрытие проезжей части. Рабочие установят бордюры, нанесут разметку и отремонтируют

канализационные колодцы.

Работы будут проводиться с июня по сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU