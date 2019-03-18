Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде опустилась на 4% ниже эпидпорогов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-18T12:24:40+03:00

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В период с 11 по 17 марта 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 15%, а в Нижнем Новгороде – на 4%. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в основном в эпидемический процесс вовлечены взрослые.

- В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А, - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день от гриппа и ОРВИ сделали прививки более 44% жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что количество больных корью в Нижнем Новгороде увеличивается. Известно, что в школе №40 также появился заболевший.Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в инфекционную больницу №2 поступила ученица лицея №40 с подозрением на корь. Эту информацию "Комсомолке" подтвердили в Роспотребнадзоре Нижегородской области. Девочка учится в 3 "В" классе.

ИСТОЧНИК KP.RU