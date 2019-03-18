2019-03-18T10:55:02+03:00
Происшествия

В Богородском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 17 марта 2019 года, в Богородском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием неизвестного водителя. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, погиб пешеход.

По информации, авария случилась в 21:30 на втором километре подъезда к станции Кудьма от автодороги Нижний НовгородСаратов. Неустановленный водитель, который ехал за рулем неизвестного автомобиля, сбил мужчину 1965 года рождения.

В результате мужчина погиб от полученных травм. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Вачском районе загорелся личный жилой дом. Пожар унес жизнь одного человека, еще один попал в больницу. Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили, что здание полностью охвачено огнем. Дом сгорел вместе с надворной постройкой на общей площади 78 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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