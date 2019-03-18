Пропавшие в Нижнем Новгороде 13-летняя Ксюша Пихур и 14-летняя Света Гашева найдены живыми

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-18T10:02:15+03:00

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Поздно вечером 17 марта 2019 года поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил в Сети информацию об исчезновении двух девочек. 13-летняя Ксюша Пихур и 14-летняя Света Гашева ушли вечером из ГКУ СРЦН «Ласточка» и не вернулись.

Утром 18 марта стало известно, что девочки найдены. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

- Найдены! Живы! Благодарим всех за оперативность и готовность помочь, - написали координаторы ПСО «Волонтер».

Напомним, уже больше полугода в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая пропала 1 августа в СНТ «Борок» Кстовского района, когда вышла и из дома и отправилась покататься на велосипеде, и 9-летней Маши Люлиной. Девочка исчезла после того, как отправилась гулять рядом с бабушкиным домом, дошла до мусорных контейнеров, а обратно уже не вернулась. У правоохранителей до сих пор нет зацепок, куда могли исчезнуть девочки средь бела дня.

ИСТОЧНИК KP.RU