СЕГОДНЯ 20:04 2019-03-17T20:04:31+03:00

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Сегодня, 17 марта 2019 года, в Сочи были подведены итоги второго конкурса «Лидеры России». Сразу шесть человек, представляющих Нижегородскую область, оказались в числе победителей. Ими стали Михаил Евстифеев, Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Юрий Шалабаев, Илья Штокман и Василий Яицкий.

С отличным выступлением участников поздравил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат! Шесть из девяти финалистов попали в сотню лучших управленцев России. Наши представители еще раз подтвердили статус Нижегородской области как региона с мощнейшим кадровым потенциалом, - заявил Глеб Никитин.

Он добавил, что хочет поработать с ними в качестве наставника.

- Также обязательно будем сотрудничать с каждым из победителей и финалистов при реализации различных проектов, - пояснил губернатор.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для финалистов «Лидеров России» на портале «Команда Правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU