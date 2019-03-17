2019-03-17T20:04:31+03:00
Общество

Глеб Никитин: «На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат!»

Победителями конкурса стали шесть представителей нашего региона
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 марта 2019 года, в Сочи были подведены итоги второго конкурса «Лидеры России». Сразу шесть человек, представляющих Нижегородскую область, оказались в числе победителей. Ими стали Михаил Евстифеев, Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Юрий Шалабаев, Илья Штокман и Василий Яицкий.

С отличным выступлением участников поздравил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат! Шесть из девяти финалистов попали в сотню лучших управленцев России. Наши представители еще раз подтвердили статус Нижегородской области как региона с мощнейшим кадровым потенциалом, - заявил Глеб Никитин.

Он добавил, что хочет поработать с ними в качестве наставника.

- Также обязательно будем сотрудничать с каждым из победителей и финалистов при реализации различных проектов, - пояснил губернатор.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для финалистов «Лидеров России» на портале «Команда Правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рособрнадзор опубликовал видеоконсультации ЕГЭ-2019 по информатике
Пропавшая два дня назад 14-летняя Света Зарубина найдена живой
Нижегородцы создали уникальную систему фиксации сегментов позвоночника при переломах
В Нижнем Новгороде разыскивается 14-летняя Света Зарубина
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился почти на 30%
В Нижегородской области снизились цены на сливочное масло и молоко
В Нижнем Новгороде пройдут соревнования «Мультигонка» по спортивному туризму
Опыт Нижегородской области по охране диких животных используют в других регионах страны
Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для «Лидеров России» на портале «Команда Правительства»
Новая подсветка зажжется на нижегородской телебашне
Выездной прием граждан пройдет в Нижегородской области
Спортивный фестиваль «Яркий мир спорта!» для воспитанников детских домов пройдет в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин: «Необходимо максимально жестко отреагировать на инцидент с падением льда на ребенка»