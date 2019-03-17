Глеб Никитин: «На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат!»
Сегодня, 17 марта 2019 года, в Сочи были подведены итоги второго конкурса «Лидеры России». Сразу шесть человек, представляющих Нижегородскую область, оказались в числе победителей. Ими стали Михаил Евстифеев, Дмитрий Проскура, Александр Симагин, Юрий Шалабаев, Илья Штокман и Василий Яицкий.
С отличным выступлением участников поздравил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный результат! Шесть из девяти финалистов попали в сотню лучших управленцев России. Наши представители еще раз подтвердили статус Нижегородской области как региона с мощнейшим кадровым потенциалом, - заявил Глеб Никитин.
Он добавил, что хочет поработать с ними в качестве наставника.
- Также обязательно будем сотрудничать с каждым из победителей и финалистов при реализации различных проектов, - пояснил губернатор.
Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать отдельный раздел для финалистов «Лидеров России» на портале «Команда Правительства».
ИСТОЧНИК KP.RU